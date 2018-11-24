مصر | النيابة: إخطار مأمور الهرم بضبط وإحضار متهمي قضية إرهاب كنتاكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: إخطار مأمور الهرم بضبط وإحضار متهمي قضية إرهاب كنتاكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره، جلسة محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين في أحداث إرهاب "مطعم كنتاكي" بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.

وقدمت النيابة، ما يفيد مخاطبتها بالإدارة العامة لشئون المسجونين بمصلحة السجون للاستعلام عن من أصدر قرار الإفراج عن المتهم عبدالرحمن أسامة والمحال من المحكمة محبوسا، وأفادت النيابة بأنه لم يصل إليها ردا.

وكما قدمت ما يفيد إخطار مأمور قسم شرطة الهرم بقرار المحكمة بضبط وإحضار باقي المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية إحالة 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجني عليه أحمد خطاب لغرض إرهابي .

وترجع واقع القضية في 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكي وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذي يرتاده العامة وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وما ان أبصروا المجني عليه حتى اعتدوا عليه بما في حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي .

