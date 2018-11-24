مصر | حبس عاطلين 4 أيام لترويجهما المواد المخدرة بالمطرية

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قررت نيابة المطرية برئاسة المستشار عمرو عبد العال، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى لترويجهما المواد المخدرة بالمطرية. وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المطرية، من القبض على "م.و" و"ع. ف"عاطلين وبحوزتهما 3 قطع حشيش، و122 قرص ترامادول، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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