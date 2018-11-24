أخبار مصر | تعرف على فعاليات حزب "مستقبل وطن" بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات حزب "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات، أمس الجمعة، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل المساعدة للمواطن ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار من خلال حملة "إحنا معاك"، والتي أعلن عليها الحزب خلال الأسابيع الماضية بعدد من المحافظات بالوادي الجديد ومطروح والمنيا والقليوبية.

ونظم الحزب احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف، بمركز شباب عابدين، تم توزيع خلالها حلوى المولد وهدايا تذكارية على الحاضرين والإعلان عن تنظيم 10 رحلات عمرة لأهالى عابدين.

كما يعتزم الحزب تنظيم حملة للتبرع بالدم فى القليوبية، بمركز بنها لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.

وفى محافظة الفيوم، تم تنظيم قافلة طبية بغرب قصر رشوان بدائرة مركز طامية تم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان على المواطنين، ويعتزم الحزب بتنظيم ندوة تثقيفية بمقر الحزب بمدينة الفيوم حول حول نوعية السيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة بأمراض " سرطان الثدى وفيروس سى".

وفى محافظة بنى سويف، تم تنظيم قافلة متحركة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة بنى سويف الجديدة.

وفى محافظة المنيا تم تنظيم قافلتين طبيتين بقريتي بني موسى بمركز أبوقرقاص والبيهو بمركز سمالوط، للكشف على مرضى الرمد وصرف العلاج بالمجان، إضافة إلى توزيع 1000 بطانية على لافقراء بقريتي أبوشحاتة ومطاي البلد، بمركز مطاى، وتم تنظيم قافلة طبية تضم كافة التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وتوقيع العلاج بالمجان على الأهالي بمناطق وادى ماجد وقرية النصر بمدينة مطروح.

وفى محافظة الوادي الجديد نظم الحزب قافلة طبية طبية تضم كافة التخصصات بمركز الداخلة وندوة تثقيفية حول ترشيد استخدام المبيدات الزراعية والحث على زراعة المحاصيل الاستراتيجية بمركز باريس.