أخبار مصر | كرم جبر: الإمارات لها مكانة خاصة في مساندة مصر ضد الإرهاب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرم جبر: الإمارات لها مكانة خاصة في مساندة مصر ضد الإرهاب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، ئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، له مكانة خاصة في قلوب المصريين، وتربطنا علاقات قوية بينهم في كافة المجالات، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات لها دور هام في مساندة مصر ضد جماعات الإرهاب، ووقفت بجوارها في الكثير من المواقف.

وأضاف خلال افتتاح معرض "زايد في قلوب المصريين" بمؤسسة الأهرام، اليوم، احتفالًا بمرور مئة عام على مولد الشيم زايد آل نهيان، أن المصريين دائمًا يشعرون بالأمان في الإمارات، نظرًا للمعاملة الطيبة والتعاون بين الجانبين، فالإمارات قدمت الكثير لمصر معنويًا وماديًا، بالإضافة إلى العديد من التعاون في مجالات عدة، لافتًا إلى أن هذه الاحتفالية تُعد رسالة شكر من المصريين للإمارات والشيخ زايد.