كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرم جبر: الإمارات لها مكانة خاصة في مساندة مصر ضد الإرهاب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، ئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، له مكانة خاصة في قلوب المصريين، وتربطنا علاقات قوية بينهم في كافة المجالات، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات لها دور هام في مساندة مصر ضد جماعات الإرهاب، ووقفت بجوارها في الكثير من المواقف.
وأضاف خلال افتتاح معرض "زايد في قلوب المصريين" بمؤسسة الأهرام، اليوم، احتفالًا بمرور مئة عام على مولد الشيم زايد آل نهيان، أن المصريين دائمًا يشعرون بالأمان في الإمارات، نظرًا للمعاملة الطيبة والتعاون بين الجانبين، فالإمارات قدمت الكثير لمصر معنويًا وماديًا، بالإضافة إلى العديد من التعاون في مجالات عدة، لافتًا إلى أن هذه الاحتفالية تُعد رسالة شكر من المصريين للإمارات والشيخ زايد.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | كرم جبر: الإمارات لها مكانة خاصة في مساندة مصر ضد الإرهاب (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .