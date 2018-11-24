أخبار مصر | وهب الله: علينا مواجهة الإرهاب والمؤامرات في المنطقة العربية بلقاءات دورية لحل مشاكلها‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وهب الله: علينا مواجهة الإرهاب والمؤامرات في المنطقة العربية بلقاءات دورية لحل مشاكلها‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عما مصر ونائب رئيس الاتحاد، علي أهمية وضع رؤية مستقبلية في ظل هذه الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية من إرهاب ومؤامرات تحاك ضد الأمة العربية، بعقد لقاءات دورية لمعرفة المشاكل وتقديم أنجح الحلول لمواجهتها والعمل الدائم على حلها.

وجاء ذلك في افتتاح وزير القوي العاملة محمد سعفان اليوم السبت، مؤتمر الاتحاد العربي واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول هي :"مصر ، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا ، والكويت"، وذلك من أصل 12 دولة برئاسة نبيل العاقل أمين عام اﻻتحاد العربى، وبحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية ، وبعض القيادات العمالية المصرية، وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي.