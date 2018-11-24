أخبار مصر | "عاشور" لشباب المحامين: استحقاقاتنا الدستورية غير مسبوقة (صور)‬

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" لشباب المحامين: استحقاقاتنا الدستورية غير مسبوقة (صور)‬ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى سامح عاشور نقيب المحامين، المحاضرة الأولى بأعمال الدورة الثانية لمعهد المحاماة في القاهرة الكبرى اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

وأوضح “عاشور” خلال كلمته، أن الاستحقاقات الدستورية للمحامين في دستور 2014 غير مسبوقة محليا وعالميا، وتجلت في تواجد فصل للمحاماة بالدستور، معربا أن يساهم شباب المحامين في رفع مهنة المحاماة بصورتها الراقية، مضيفا: "المحاماة لها سمعة طبية ورثناها من أستاذتنا، ولكن جميعا دفعنا ثمن الصورة السلبية التي تسبب فيها البعض.

وشدد "عاشور" من يخطأ من المحامين ويخالف قواعد المهنة، سيحاسب حسابا عسيرا، فالمحاماة قيمة لن نسمح لأحد أن يخدشها، متابعا: "المسئوليات متضمنة في قسم المحاماة، والمتمثلة في أدائها رسالتها بالأمانة والشرف والاستقلال وتلك القيم شمولية لا تقبل التجزئة، فهي ليست مهنة كباقي المهن”.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن دور المحامي لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق الفردية للأشخاص، وإنما الدفاع عن كل القيم النبيلة في المجتمع، كالحرية والحق والعدل ومقاومة الظلم والاستبداد، وحرية الوطن واستقلاله.

وعن مظهر المحامي، قال "عاشور": “يجب الالتزام بالمظهر اللائق من خلال ارتداء البدلة الكاملة بالنسبة للشباب، والمحامية عليها الالتزام بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه بالمجتمع المصري، والذي يحميها من أي عدوان قد تتعرض له ولو كان بصريا، وممنوع تماما ارتداء أي زي ملتصق أو شفاف أو قصير”.

وتابع: "يجب عليكم الاطلاع والقراءة في كافة فروع القانون، وحضور الجلسات بالمحاكم لتعلم من أساتذتكم وزملائكم، والمشاورات القانونية بين المحامين في غرفهم، ولكي يكون المحامي متميزا عليه بالقراءة في التاريخ والجغرافيا والسياسية والطب وكافة فروع ومجالات المعرفة”.

حضر الندوة يحيى التوني، وأبو بكر ضوه، وحسين الجمال، وماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وسامح صديق، ومصطفى البنان، وصلاح صالح، وإسماعيل طه، أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقيب شمال القاهرة هشام زين، وأعضاء الفرعية زكريا رضوان، طارق بخيت، محمد الهواري، ومحمد هيبة، وعضو فرعية حلوان محمد العربي، ، وعضو فرعية جنوب القاهرة حسن أبو عيسى.