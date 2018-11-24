أخبار مصر | أمين عام الاتحاد العربي: قوة العرب في وحدتهم لمواجهة الهجمات الشرسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام الاتحاد العربي: قوة العرب في وحدتهم لمواجهة الهجمات الشرسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نبيل العاقل أمين عام الاتحاد العربي، أهمية مقاومة الشعب السوري لدحر الإرهاب الذي حاول اختطاف الأمة السورية، بإفشاله المؤامرة التي كانت تحاك ضده، مشيرًا إلى أن قرار المقاومة للشعب السوري يمثل تأكيدًا لصلابة العروبة وتأكيدًا على توطيد أواصرها، وقدرة الأمة العربية على مواجهة الزحف من قوى الشر الإمبريالية العالمية التي تحاول سلخ الأمة العربية من هويتها الحضارية وتقسيمها والسيطرة عليها.

جاء ذلك في افتتاح وزير القوي العاملة محمد سعفان اليوم السبت، مؤتمر الاتحاد العربي واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول هي :"مصر ، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا ، والكويت"، وذلك من أصل 12 دولة، وبحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للعمال العرب، وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية ، وبعض القيادات العمالية المصرية، وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي.

وشدد على قوة الأمة العربية على مواجهة الهجمة الشرسة ضدها، وقدرتها على إعادة البناء والإعمار بجهود أبناءها المخلصين.