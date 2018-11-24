أخبار مصر | "المراغي" يؤكد تضامن عمال مصر مع الشعب الفلسطيني في وقفتهم 29 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المراغي" يؤكد تضامن عمال مصر مع الشعب الفلسطيني في وقفتهم 29 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جبالي المراغي، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن الأمة العربية لن تموت أبدًا بوجود قيادات عمالية تضع أمتها نصب أعينها دائمًا، تحقيقًا للوحدة والقومية العربية القادرة على خوض غمار الصعوبات وتحديها للوصول بالأمة العربية لبر الأمان.

جاء ذلك في افتتاح الوزير اليوم السبت، مؤتمر الاتحاد العربي واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول هي: "مصر ، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا ، والكويت"، وذلك من أصل 12 دولة برئاسة نبيل العاقل أمين عام اﻻتحاد العربى، وبحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للعمال العرب، وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية ، وبعض القيادات العمالية المصرية، وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي.

وشدد أن الوطن العربي قوته تتمثل أول ما تتمثل في عماله الذين يقدمون الغالي والنفيس للذود عن أوطانهم، مشيدا بمقاومة الشعب السوري ضد الإرهاب الأسود الغاشم.

وأكد أنه سيتم قريبًا الإعلان عن الانتصار على خفافيش الظلام الذين حاولوا مسح الهوية السورية، إلا أن سوريا بقوة شعبها وصمود أبنائها استطاعت أن تنتصر عليهم، مشددًا أن سوريا ستظل دائمًا في قلب الوطن العربي.

كما أكد كامل تضامن عمال مصر مع عمال الشعب الفلسطيني في وقفتهم يوم 29 نوفمبر الجاري ، مشددا علي أننا كلنا جنود مجندة في خدمة فلسطين، ولن يهدأ لنا بال إلا بعودة الأراضي الفلسطينية، مقدما الشكر لرجال ليبيا البواسل في دفاعهم عن وطنهم، معربًا عن أمله في رجوع الوطن العربي لسابق عهده من قيادة وريادة.