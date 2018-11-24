أخبار مصر | برلماني: لجنة "حقوق الإنسان" تأخرت في اختيار أسماء المُرشحين للمجلس القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: لجنة "حقوق الإنسان" تأخرت في اختيار أسماء المُرشحين للمجلس القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح الورادانى فى تصريحات صحفية، إن اللجنة وضعت من ضمن المعايير لاختيار المرشح " الوطنية وتاريخ المرشح وإيمانه بحقوق الإنسان " مؤكدا أن اللجنة ترسل ترشيحات فقط ولكنها لا تختار مرشحين بعينهم، ويتم إرسال تلك الترشيحات إلى الدكتورعلى عبد العال رئيس البرلمان.
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