أخبار مصر | برلمانية تطالب بتقسيط إيجار أرض بمركز فوة بكفرالشيخ للمزارعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بتقسيط إيجار أرض بمركز فوة بكفرالشيخ للمزارعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وزير الأوقاف بتسهيل دفع قيمه إيجار اراضى الاستصلاح الزراعى حوض "فتنافرا البيضاء" من الهيئة العامة للأوقاف المصرية والتى تقع فى زمام قريه أبو دراز- مركز فوه - محافظه كفر الشيخ.

وقالت"أبو السعد" فى تصريحات للمُحررين البرلمانيين، إن طلبها جاء حماية للمزارعين من التعرض لعقوبات الحبس، والوقوف بجانبهم فى محنتهم على أن يدفعوا ثمن إيجار هذه الأراضى على دفعتين الأولى فى 306 والثانية فى 3011 من كل عام حتى يتثنى للفلاح دفع القيمة الإيجارية فى ميعادها والتغلب على ظروف المعيشة الصعبة، مؤكدة على أهمية النظر للظروف التى يمر بها الفلاح المصرى والصعوبات التى يواجهها فى حصوله على التقاوى ومستلزمات الإنتاج والأيدى العاملة والميكنة وارتفاع جميع الأسعار وثبات أسعار محاصيله الأمر الذى لا يقوى معه على سداد القيمة الإيجارية الحالية فى حين أن هذه الاراضى هى مصدر الدخل الوحيد لهم وأن جميع المساحات مقسمه على ورثتهم لأكثر من خمس أسر لكل مساحه.

وأشارت أبو السعد، إلى أن جميع المزارعين تم تحرير محاضر لهم لعجزهم عن سداد القيمة الإيجارية، مؤكدة على أن المزارعين على استعداد لتسليم هذه الأراضى بعد تسليمهم مساحات أخرى ليتم معاملتهم من مستأجرى مثل مستأجرى الهيئة العامة للإصلاح الذين عوضتهم الدولة وأصبحوا من مستأجرين إلى ملاك الآن.