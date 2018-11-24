شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. إطلاق المبادرة القومية للمواجهة من مخاطر التحرش في المواصلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الأحد، مؤتمر إطلاق المبادرة القومية للمواجهة من مخاطر التحرش في المواصلات العامة، وهي أول وأكبر مبادرة من نوعها في مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين.

تحضر الفعالية –بحسب بيان- الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبلرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، وسفراء فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية وممثلين عن وزارتي النقل والشباب.

المبادرة برعاية وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والنقل والشباب، والمجلس القومي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.