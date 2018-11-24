شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: عودة المياه لزهراء المعادي.. وضبط وإحضار للمقاول المتسبب في الكسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي وعودة المياه إلى منطقة زهراء المعادي، والتي انفجرت الماسورة نتيجة كسر خط طرد 600 بواسطة أوناش تستخدم في عملية الحفر، بقطعتي أرض محفورتين على عمق 4 أمتار، وذلك بالتنسيق بين حي البساتين وشركة الصرف الصحي، مؤكدا على أهمية التحرك السريع في مثل هذه الأحداث، لأنه يعكس مدى استعداد وجاهزية الأجهزة التنفيذية بالأحياء وقدرتها على التعامل الفوري.

وأكد المحافظ، على قدرة الأحياء على التعامل مع أي طارئ يحدث، خاصة بعد التعليمات الموجهة إلى رؤساء الأحياء بالتعاون مع غرفة العمليات والمتابعة المركزية بمحافظة القاهرة وجميع الأجهزة التنفيذية بالتواجد في الشارع القاهري على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ يعرقل حياة المواطن أو أي مخالفة أو إشغالات داخل شوارع القاهرة.

من جهته قال اللواء محمود ضياء، رئيس حي البساتين، إنه تم إحضار 6 سيارات لشفط المياه، وتصليح الكسر المتسبب في تسريب المياه بالتعاون مع شركة الصرف الصحي وتم ضبط وإحضار المقاول المتسبب في كسر الماسورة وتمت إعادة كلي شيء إلى أصله.