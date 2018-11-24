شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس 20 متهمًا بتهمة «نشر أخبار كاذبة» 45 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس 20 متهمًا في اتهامهم، بالانضمام لما يسمى بـ«رابطة أسر المختفين قسريًا»، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسري في مصر ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.