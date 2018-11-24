شكرا لقرائتكم خبر عن مصر واليونان وقبرص ينفذون التدريب البحري الجوي المشترك «ميدوزا– 7» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى دولة اليونان وحدات من القوات البحرية والجوية وعناصر من القوات الخاصة المصرية للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا -7» الذي تشارك به مصر واليونان وقبرص، ويستمر لعدة أيام غرب جزيرة كريت.

يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، والتدريب على أعمال الإعتراض البحرى والبحث عن واكتشاف الغواصات وتأمين منصات البترول والأهداف الحيوية بالبحر، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها، وقيام المقاتلات متعددة المهام بالتدريب على أعمال الدفاع والهجوم المشترك على أهداف معادية، كما تنفذ عناصر القوات الخاصة التدريب على أعمال الابرار البحرى المشترك على الساحل

ويشهد التدريب «ميدوزا -7» مشاركة عدد من طلاب الكلية البحرية المصرية في فعاليات التدريب ضمن إجراءات تنفيذ معسكر التدريب الخارجى لهم كما يحضر للمرة الأولى عدد من شباب البرنامج الرئاسى لفعاليات التدريب بدولة اليونان.

يأتى التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية في مختلف المجالات.