شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلميين يحتفل باليوم العالمي للفيزياء الطبية بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت نقابة العلميين بالدقهلية باليوم العالمي للفيزياء الطبية، بحضور الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، والدكتور عوض إبراهيم، نقيب العلميين بالدقهلية، وأعضاء مجلس النقابة العامة وعدد من النقباء الفرعيين.

وافتتح المليجي قاعة التدريب الجديدة بالنقابة الفرعية، وعقد الحضور ندوة التعدين والصناعة بمقر النقابة بطلخا كورنيش النيل، بالتعاون بين نقابة العلميين بالدقهلية وقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة المنصورة.

ونظمت نقابة العلميين بالبحيرة بمكتبة مصر العامة بدمنهور دورة تدريبية على مدار يومين تم التعريف على مبادى إدارة الجودة، ونظمت الأيزو المعتمدة في الجودة بحضور الدكتور علاء الدين، نقيب فرع البحيرة، والدكتور عصام المليجي أمين فرع البحيرة، والدكتور محمد على حبور أمين الصندوق، والدكتور رجب شرف عضو مجلس النقابه العامة، وتم توزيع الشهادات على الحضور في نهاية اليوم التدريبي التاني.