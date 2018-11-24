شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يكرم المشاركين بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، السبت، المشاركين بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018 من أبناء المنوفية، والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأرض المعارض بمدينة نصر في الفترة من 8 وحتى 9 نوفمبر الجاري بقاعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقام "عباس" بتكريم الطالبتين ندي محمد الزلال، ونورهان مدحت نوار، عن مشروع روبوت المساعدة الطبية، والطالبة رحمة صلاح الدين عمر عن مشروع ساعة الصيد المخدرة، والطالب مصطفى قطب عبدالصمد بتقديم بحث علمي عن الورم يقضي على السرطان وذلك بتقديم شهادات تقدير وجوائز مالية لهم، كما حرص المحافظ على تكريم المشرفين على هذه المشروعات بحضور مديرة مركز الدراسات الوطنية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالوفد المشارك ووصفهم بكونهم ثروة وطنية غالية يمثلون واجهة مشرفة للمحافظة، كما حثهم على مواصلة الجد والإجتهاد وتطوير مهارتهم العلمية والبحثية، مؤكداً دعمه الكامل للشباب في خلق بيئة علمية تساعد على تنشئة مجتمع مبدع ومبتكر لربط الابتكارات بالأهداف والتحديات الوطنية.