شكرا لقرائتكم خبر عن «بهلول» يظهر أمام شواطئ الغردقة.. والغطاسون يلتقطون الصور التذكارية معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل القرش الحوتي الشهير ببهلول تحركاته بالبحر الأحمر حيث تم رصده أمام شواطئ مدينة الغردقة وأصبح ضيفا دائما داخل مياه الغردقة حيث تم رصده السبت حيث قام عدد من الغطاسين المصريين والأجانب بمياه البحر الأحمر بالتقاط الصور التذكارية والسباحة معه حيث عبروا عن سعادتهم برؤية الحوث القرشي أثناء رحلتهم البحرية أمام شواطئ الغردقة.

فيما أصدرت محميات البحر الأحمر إرشادات للتعامل مع الحوت القرشي بينها التحذير من محاولة لمس أو ركوب أو مطاردة القرش الحوتي وكذلك محاولة تغير مسار تحركه وعند رصده السماح للقرش الحوت بالتحرك والتصرف بشكل طبيعى والحفاظ على وجود مسافة لا تقل عن 3 مترا من أمامه و4 متر من خلفه لتجنب الإصابة لنفسك أو القرش الحوت ومنعت محميات البحر الأحمر ومنعت استخدام فلاش التصوير الفوتوغرافي الذي يسبب ازعاج للقرش الحوتي.

واعتبر المتخصصون في علوم البحار أن تعدد ظهور الحوت القرشي بالبحر الاحمر حدث بيئي نادر وفريد يدل على نجاح الجهود الخاصة بحماية البيئة البحرية بالبحر الاحمر والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة ويؤكد استيطان القرش الحوتي للبحر الاحمر وان عدم ايذاءه أو مطاردته شجعه على البقاء في البحر الأحمر.

ويعد القرش الحوتي المنقط الجلد والضخم المهدد بالانقراض والمحظور صيده والنادر الظهور مسالم ولا يؤذي احد والذي يسميه اهالي الغردقة «بهلول» يترواح طوله مابين 5 إلى 6 امتار ويتغذى هذا الكائن على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ليقوم بتصفيتها من خلال عملية (فلترة) للحصول على غذاءه منها وانه من النوع المسالم للانسان ولا توجد بفم القرش الحوتي أي اسنان يفترس بها وانالقِرش الحُوتى، أكبر أنواع أسماك القرش وأكبر الأسماك على الإطلاق، وقد يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن.

وهو النوع الوحيد من جنس Rhincodon والتى تنتمى إلى عائلةRhincodontidae (التى كانت تُسمى Rhinodontesقبل العام 19844)، ويتم العثور على أسماك القرش الحُوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى حوالي 70 عاما، وظهر هذا النوع قبل حوالي 60 مليون سنة مضت، وعلى الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى أساساً وإن لم يكن حصراً على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة وغير مؤذية ويلتقط الغطاسون صور وهم يسبحون معها.