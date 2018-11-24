شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة الركاب HORIZON والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء بورسعيد السياحى، السبت، سفينة الركاب HORIZON قادمة من ميناء بيريوس باليونان والمتجهة إلى الأردن.

وقال اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، إنه تم الاستعداد لإستقبال السفينة وتقديم كافة التسهيلات لها، في إطار الخطة الموضوعة لجذب أكبر عدد من السفن السياحية لميناء بورسعيد السياحى بالتنسيق مع محافظة بورسعيد، وإدارة تحركات هيئة قناة السويس، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، ومديرية الأمن وهيئة تنشيط السياحة وتقديم الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالمظهر اللائق أمام السائحين.

وأناب اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية اللواء عادل رزق مدير عام ميناء غرب بورسعيد لإستقبال السفينة والصعود على متنها وتقديم درع الهيئة بمناسبة دخولها ميناء بورسعيد السياحى لأول مرة بعد غياب فترة طويلة، مؤكدا أن دخول السفينة للميناء يعزز من قدرتها على استقبال السفن السياحية العملاقة، وهى خطوة على طريق عودة السياحة البحرية للموانئ المصرية.

تم إعداد برنامج للفوج السياحى بإنطلاق 38 أتوبيس يحمل السائحين في زيارة لمدينة القاهرة تتضمن رحلة نيلية وزيارة المناطق والمعالم الأثرية وذلك في إطار سياحة اليوم الواحد، بالإضافة إلى قيام باقي السائحين بجولة داخل مدينة بورسعيد.

يذكر أن السفينة السياحية Horizon تتميز ببنائها وفق أحدث النظم الملاحية ومراعاة أعلى معدلات السلامة، وترفع السفينة علم مالطا ويبلغ طولها 208 مترا بغاطس 7.7 متر وعرضها ٢٩مترا، وتقدر الحمولة الكلية للسفينة بنحو 47427 ألف طن ،وعدد الكبائن بها ٧٢١ كابينة وعلى متنها ١٠٣٨ راكب و٦٢٢ بحاراً وهى تابعة لأكبر خط ملاحى إسباني Pullmantur cruceros line والذى يضم ثلاث سفن سياحية أخرى.