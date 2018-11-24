شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد وشروط التقديم كمعاون أمن بوزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل بمؤتمر صحفي عقد بمصلحة التدريب عن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن"ذكور- إناث" وتسحب كراسات الالتحاق اعتبارا من 1 ديسمبر 2018 حتي 17 يناير 2019.

ويكون سحب كراسات التقدم من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة للمصلحة، وهى معهد معاوني الأمن بالقاهرة – شارع جسر السويس، ومعهد مندوبي الشرطة بالقاهرة، وأحمد عصمت عين شمس، ومعهد التدريب الراقي بزهراء المعادي، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة، ومعهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة بسوهاج، ويتم تلقي الطلبات اعتبارا من 8 ديسمبر 2018 حتي 24 يناير 2019.

وأوضح اللواء صلاح الشاهد مساعد وزير الداخلية لمصلحة التدريب في تصريحات صحفية، أن الشروط الواجب توافرها في المتقدم هو أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السير حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

وأضاف مساعد الوزير، ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي، وأن يستفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، ويجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية التي يتم تحديدها بقرار من وزير الداخلية.

كما شملت الشروط ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم “للذكور”، وألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

وأوضح مساعد الوزير، أن المزايا التي يحصل عليها معاوني الأمن هي حصول الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، والاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، وصرف الملابس الأميرية مجانا.