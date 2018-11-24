شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المياه لمنطقة زهراء المعادى بعد إصلاح كسر ماسورة الصرف الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي وعودة المياه إلى منطقة زهراء المعادى، حيث انفجرت الماسورة نتيجة كسر خط طرد 600 بواسطة أوناش تستخدم في عملية الحفر ، بقطعتي أرض محفورتين على عمق 4 أمتار ، وذلك بالتنسيق بين حي البساتين وشركة الصرف الصحي، مؤكدا على أهمية التحرك السريع فى مثل هذه الأحداث ، لأنه يعكس مدى استعداد وجاهزية الاجهزة التنفيذية بالأحياء وقدرتها علي التعامل الفورى.

وأكد المحافظ على قدرة الأحياء على التعامل مع أى طارئ يحدث، خاصة بعد التعليمات الموجهة إلى رؤساء الأحياء بالتعاون مع غرفة العمليات والمتابعة المركزية بمحافظة القاهرة وجميع الأجهزة التنفيذية بالتواجد في الشارع القاهرى على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طارئ يعرقل حياة المواطن أو أى مخالفة أو إشغالات داخل شوارع القاهرة.

من جهته، قال اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين، ، إنه تم عمل إحضار6 سيارات لشفط المياه، وتصليح الكسر المتسبب فى تسريب المياه بالتعاون مع شركة الصرف الصحي وتم ضبط وإحضار المقاول المتسبب فى كسر الماسورة وتم إعادة الشئ إلى أصله .