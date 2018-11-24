شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لاستقبال الأمطار والتغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الأمطار، والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة وذلك بالتنسيق مع رؤساء الإحياء وشركة الصرف الصحي بالقاهرة، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، والتأكد من عمل جميع بالوعات صرف الأمطار بكفاءة وإصلاح التالف منها، وتوزيع الشفاطات العملاقة و"المواتير" الحديثة بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقا، وتمركزها بالقرب منها مدعمة بفرق إنقاذ لسرعة الوصول إلى المواقع طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه فى أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال أرقام 23907147 - 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيقا مستمرًا مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة فى حينه، كما تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط هاتف مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة قبل وقوع أزمات .