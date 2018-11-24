مصر | "النقض" تقبل طعن "عكاشة" على حكم حبسه لتزويره شهادة الدكتوراه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقض" تقبل طعن "عكاشة" على حكم حبسه لتزويره شهادة الدكتوراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح النقض بقبول الطعن المقدم من توفيق عكاشة الإعلامي وعضو مجلس النواب السابق على حكم محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الصادر بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة وحدددت جلسة 12 يناير لنظر الموضوع.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد أصدرت ضدة حكم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه فاستانف الحكم أمام محكمة جنح مستانف فقضت بتأييد الحكم فقام بالاستشكال على الحكم فقضت بوقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن أمام محكمة النقض .

وكانت النيابة قد كشفت تحقيقاتها بأن عكاشة اشترى وزور شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة في مصر وغير مقيد بها، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات ومذكرة المباحث كذب توفيق عكاشة وتزويره لشهادة الدكتوراه.

