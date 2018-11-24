مصر | مترو الأنفاق يدهس مواطنا كفيفا بمحطة المعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مترو الأنفاق يدهس مواطنا كفيفا بمحطة المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
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16:30
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التعاون
الفيصلي
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18:50
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الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
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22:00
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بوكا جونيورز
مانشستر يونايتد
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17:00
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كريستال بالاس
وست هام يونايتد
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17:00
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مانشستر سيتي
واتفورد
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توتنهام هوتسبير
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19:30
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إيبار
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14:00
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فالنسيا
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17:15
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رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
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21:45
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أودينيزي
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16:00
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روما
يوفنتوس
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19:00
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سبال
انتر ميلان
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21:30
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فروسينوني
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