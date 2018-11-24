مصر | تعرف على أسباب ضم قضية حرق فرع موبينيل لإرهابي مطعم كنتاكي الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسباب ضم قضية حرق فرع موبينيل لإرهابي مطعم كنتاكي الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره، جلسة محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين في أحداث إرهاب " مطعم كنتاكي " بمنطقة الجيزه والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.

وقدمت النيابة العامة، أصل القضية رقم 2015 لسنة 2015/اداري الهرم، وماحوته من تحقيقات مقيدة برقم 305 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، وبالإطلاع عليها، تبين انها تحوي تقرير طب شرعي يحمل رقم 359 لسنة 2015/طب شرعي، ومحرر بمعرفة الدكتور محمد الشيخ الطبيب الشرعي الميداني، والذي أثبت به انه بناء علي طلب النيابة العامة في القضية رقم 2015 لسنة 2015/اداري الهرم، فقد قام بتشريح جثة المتوفي أحمد ناصر فرج، لبيان مابيه من اصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والاداة المستخدمة في إحداثها، وخلص في رأيه إلي ان جثة المتوفي أحمد ناصر بها إصابات ذات طبيعة حرقية حيوية حديثة من الدرجات الثلاث وواصله للتفحم في بعض أجزائها، ومنتشرة بالوجه والرأس والعنق والظهر والاطراف، وتعزي الوفاة إلي تلك الإصابات ومانتج عنها من صدمة عصبية شديدة أدت إلي توقف المراكز الحيوية بالمخ عن العمل وحدوث الوفاة.

واستكمل التقرير، وكان قد مضي علي الوفاة لحين الفحص والتشريح فترة يتعذر تحديدها علي وجه الدقة لحفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتي، حيث اثبت في تقريره انه قام بالإنتقال لإجراء عملية التشريح يوم 12 فبراير 2015، الساعة الواحدة ظهرا.

كما تبين انه مرفق تقرير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية، إدارة المعامل الجنائية، المقيد برقم 2159 لسنة 2015، ومؤرخ 11 فبراير 2015، بشأن معاينة حادث الحريق الذي شب بفرع شركة موبينيل الكائن بالعقار رقم 50 شارع فيصل ناصية شارع أبوبكر درويش، أثبت في دباجة التقرير الاولية تحت عنوان الموضوع "انه بتاريخ 11 فبراير 2015، وردت إشارة قسم شرطة الهرم، تفيد انتقال خبراء الحرائق بالمعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي شب بفرع شرك موبينيل، بجوار محطة وقود موبيل، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2015/إداري الهرم لسنة 2015، وانه بعد ورود اخطار انتقل النقيب حسين الشربيني من إدارة فحص أثار الحرائق والمفرقعات بالمعامل الجنائية إلي الفرع محل الحريق، وللإحاطة بالظروف والملابسات السابقة والمعاصرة للحادث، أفاد المواطن هشام محمد علي مدير الفرع محل الحريق، انه في حوالي الساعة 8 مساء يوم الاربعاء 11 فبراير 2015، وأثناء تواجده بحجرته بالفرع فوجيء بقيام عدد من الملثمين يقتحمون الفرع وقاموا بإخراج جميع العاملين إلي الخارج وإضرام النيران به ولاذو بالفرار".

واستكمل التقرير، واثبت قيام الخبراء بمعاينة محل الحادث، حيث تبين تركز مظاهر الحريق بصالة استقبال عملاء الفرع ومنها امتدت المؤثرات الحرارية المختلفة إلي باقي وحدات الفرع، وعثر بداخل دورة المياه أثناء اجراء المعاينة الفنية علي جثة لذكر في العقد الثاني من عمره، يرتدي جاكيت أسود جلد، أسفل بلوفر رمادي أسفله تي شيرت أسود منقوش عليه عبارات باللغة الإنجليزية، أسفل تي شيرت أخر اسود مدون عليه "AIG"، أسفله فانلة صوف بنية اللون، أسفلها تي شيرت أسود، وكذا بنطال جينز أسود اللون، أسفله شورت ملون وينتعل في قدميه رداء أسود اللون، وجورب، وعثر ملفوفا حول وجه علي بقايا قطع قماشية سوداء اللون "بقايا قناع قماشي من ما يستخدم في إخفاء ملامح الوجه"، وتبين وجود أثار حريق في وجه ويديه، وسلامة باقي الجسد من الحريق.

وعثر رجال مباحث القسم، بحوزته علي 3 طلقات نارية، وهاتف محمول، وبطاقة رقم قومي للمدعو أحمد ناصر فرج خطاب، وتشير تلك الاثار إلي انه أحد مقتحمي الفرع، وقد حاصرته النيران أثناء تواجده بداخل الفرع، ولم يستطع الهرب نظرا لوجود الحريق بصالة الفرع مما أضطره للإختباه من النيران بداخل دورة المياه حتي وافته المنية بها.

وخلص في نتيجة التقرير، إلي ان الحريق شب في فرع شركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول الكائن بالطابق الارضي من العقار رقم50، وكشف التقرير ان الحريق ناتج عن القاء مواد حارقة "زجاجات المولوتوف"، واستخدام مادة الكازولين والبنزين المعجلة علي الاشتعال، وفي هذه الحالة يبدء الحريق علي هيئة السنة لهب مباشرة، ليظهر الحريق بالحالة التي اكتشف عليها، والتقرير معتمد من كلا من النقيب حسين الشربيني والعميد خالد زكي نوار مدير إدارة فحص أثار الحرائق والمفرقعات، واللواء دكتور حسن الدالي وكيل الادارة العامة لشئون المعامل الجنائية، ومبصوم بخاتم شعار الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية، إدارة الحرائق والمفرقعات.

وبمطالعة أوراق القضية المشار اليها، تبين وجود محضر شرطة محرر بمعرفة الرائد مروان، رئيس وحدة المباحث بقسم شرطة الهرم، ومحرر 11 فبراير 2015، اثبت به قيام مجهولين بإشعال النيران في فرع موبينيل المذكور، بدائرة القسم، وحال تواجد خبراء الادلة الجنائية بمكان الواقعة للمعاينة، لفحص اثار الحريق عثروا علي جثة لذكر داخل مكان الواقعة، وتبين انها لشاب ذكر في العقد الثالث من العمر، وقام بوصف ملابسه، وعُثر بداخل طيات ملابسه علي بطاقة رقم قومي، أحمد ناصر مواليد 21 مارس 1994، طالب ومقيم 19 شارع سليمان ابو عزيزة، تقسم السيسي، الهرم، وتحمل رقم "294032012100354"، وكذا هاتفه ماركة سامسونج أسود اللون، وكارنيه جامعة القاهرة، كلية الحقوق.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية احالة 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن اسامخ فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابي .

وترجع واقعة القضية في 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكي وبمحيطه واعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص ، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذي يرتاده العامة واطلقوا وابلا من الأعيرة النارية.

