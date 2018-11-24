مصر | حبس عامل 4 أيام لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بالتجمع

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس المتهم "و.م" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بمدينتي. ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من "ن. م"، تفيد بسرقة شقتها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "و.م" عامل، وبسؤاله اعترف بسرقته للشقة وأدلى بمكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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