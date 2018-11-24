مصر | التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه تحت أنقاض سقف بحدائق القبة

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أمرت نيابة حدائق القبة بالتصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه أثناء قيامه بهدم سقف، واستدعاء صاحب البيت والمصاب لسماع أقوالهما حول الواقعة. واستمعت النيابة إلى أقوال مشرف الشركة التى تقوم بتنفيذ هدم العقار بشارع بورسعيد، أفاد بأنه أثناء عملهما انهار جزء من السقف عليهم. وتعود البداية بتلقي ضباط قسم شرطة حدائق القبة، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد يفيد وصول جثة "كمال.م" متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة وكسر في الساقين، و"محمد.ر" مصاب بجروح سطحية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وبالفحص تبين أنه أثناء عملهما فى إزالة أحد العقارات، انهار عليهم السقف مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانى.

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