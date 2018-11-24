مصر | الحبس سنة لمتهم بالاتجار في الحشيش بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة لمتهم بالاتجار في الحشيش بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بحبس ميكانيكي سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لاتجاره بالحشيش فى مصر القديمة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم. وأسندت النيابة العامة للمتهم "محمد طه"، ميكانيكي، تهمة إحراز الحشيش المخدر بقصد الاتجار. وكشفت تحريات أحمد سعيد، معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أنه بعد ورود معلومات عن اتجار المتهم في المواد المخدرة انتقل إلى مكان تواجده فأبصره محرزًا سلاحًا أبيض وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على قطع حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار.

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