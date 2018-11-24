مصر | زحام مروري أعلى الطريق الدائري بسبب الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زحام مروري أعلى الطريق الدائري بسبب الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الطريق الدائري كثافات مرورية، بسبب تجمعات المياه وهطول الأمطار، وجرى إخطار محافظة القاهرة وهيئة الصرف الصحي لإرسال سيارات شفط المياه من أعلى الأوتوستراد حتى المنيب. وتم التشديد على التواجد المروري المكثف، لسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الأمطار، ومناشدة قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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