كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رصد 920 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات موسعة لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 920 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 309 دراجة بخارية مخالفة، ويأتي ذلك للحد من الجرائم التي تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | رصد 920 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية على مستوى الجمهورية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .