مصر | رصد 920 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رصد 920 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات موسعة لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 920 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 309 دراجة بخارية مخالفة، ويأتي ذلك للحد من الجرائم التي تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.