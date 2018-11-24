أخبار مصر | وزيرة السياحة تشيد بأعمال تطوير محمية رأس محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تشيد بأعمال تطوير محمية رأس محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بأعمال تطوير محمية رأس محمد مؤكدة أنها أساس الحفاظ على أصولنا الطبيعية لخدمة السياحة الآن وفى المستقبل لأنها حق الأجيال القادمة وأن المستقبل سيشهد مزيد من التعاون بين وزارة السياحة ووزارة البيئة فى الترويج للسياحة البيئية وتطويرها.
كما أشادت المشاط بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي متمنية مزيد من النجاح والتوفيق لوزارة البيئة.
جاء ذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير محمية رأس محمد خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.
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