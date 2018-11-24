أخبار مصر | وزيرة البيئة: تطوير محمية رأس محمد رسالة للعالم بأهمية الموارد الطبيعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة: تطوير محمية رأس محمد رسالة للعالم بأهمية الموارد الطبيعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن افتتاح أعمال تطوير محمية رأس محمد، على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، رسالة للعالم وللأجيال القادمة بأهمية الموارد الطبيعية وأننا نبذل كافة الجهود للحفاظ على مواردنا وتنوعنا البيولوجي.

وأضافت أن تطوير المحمية شمل تزويد مركز الزوار بعروض تقديمية لتعريف الزاوار بأهمية المحمية وتنوعها بأسلوب بسيط وأماكن خاصة بالأطفال وبالمجتمع المحلي كجزء أساسي من عملية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى القطاع الخاص وذلك لضمان زيادة أعداد السائحين واستهداف نوعية سائح مختلف يهتم بالبيئة وقيمتها ويحافظ عليها.

وأكدت أن أعمال التطوير حققت معادلة صعبة تمثلت فى حماية مواردنا الطبيعية وإدماج المجتمعات المحلية ومعارفها وثقافتها وكافة الشركاء لضمان تحقيق تنمية مستدامة لمحمياتنا يساهم كافة الأطراف فى حمايته مؤكدة على أن رسالة وزارة البيئة هى أننا جميعا أساس عمليات الحفاظ علي التنوع البيولوجي ومواردنا الطبيعية لنا وللأجيال القادمة.

وأشادت بالتعاون وتقدير الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة للبيئة وحمايتها وتاكيدها على أهمية الترويج للسياحة البيئية.

وأوضحت أن افتتاح المرحلة الأولى لتطوير محمية رأس محمد هى بداية لتطوير كافة المحميات المصرية والبالغ عددها ٣٠ محمية حيث تم إعداد العديد من الدراسات المتخصصة لعمليات التطوير لكل محمية.

وتقدمت بالشكر لكافة شركاء العمل البيئى والوزارات والجهات المانحة ولضيوف الإحتفال ومؤكدة أنها بداية لطريق طويل من التطوير ستشهدة محميات مصر من أجل أن نفتخر جميعا بتراثنا الطبيعى ونحافظ عليه للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير محمية رأس محمد خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 17: 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.