أخبار مصر | رائد زراعة الكلى: لا توجد سرقة للأعضاء بمصر بل تجارة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رائد زراعة الكلى: لا توجد سرقة للأعضاء بمصر بل تجارة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر والعالم، على الإعلان المسيء للأطباء (لو بصينا في المرايا .. هي دي الحكاية) والذي يتهم الأطباء بسرقة أعضاء المرضى، في أثناء الجراحات، قائلًا إنه من المؤكد أن ما جاء في هذا الإعلان من اتهام بسرقة الأعضاء هو جزء من الخيال العلمي، ويثير الشك والريبة في مهنة شريفة وهي الطب.

وأضاف، أن السؤال هو من قام بصناعة الإعلان؟ وعلى أى أساس أفترض أن هناك سرقة للأعضاء فى مصر؟ فأى فنى له دراية بعمليات نقل الكلى يعلم تمامًا أنه لاتوجد ممارسة طبية كما ظهرت فى الإعلان ولا يوجد سرقة للأعضاء.

وأشار إلى أن أشكالية نقل الأعضاء لم تحل في مصر للآن، وتسببت في جود سوق سوداء لتجارة الأعضاء، موضحًا أن قارئ أهرام الجمعة يجد إعلانات تطالب بالتبرع بالكلى مع تحديد السن وفصيلة الدم وخلافه، والسبب أن القانون المنظم لزراعة الأعضاء فى مصر قاصر حيث انه يحرم نقل الأعضاء الا بين الأقارب وهو مايتم التحايل عليه بشهادة من المتبرع بأنه يتبرع بالكلى لشخص ما حباً فى الله وبدون اجر، فى حين ان الكل يعلم بأن هناك اجر ومعامل وسماسرة ينظمون هذه العملية وهو مايعنى أنه لاتوجد سرقة بل تجارة !.

وأكمل أن الحل هو إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم نقل الأعضاء بين الأحياء من جانب وايضًا تقنين تعريف الموت بأنه موت جذع المخ، ولابد ان نبدأ على الفور فى زراعة الأعضاء وفقاً لقانون مرادف للقانون الإيرانى حيت تسيطر الدولة على هذه العمليات وتُجرى فى المستشفيات الحكومية، وجميع أفراد الطاقم الطبى من المتفرغين، وهى التى تكافىء المتبرع وليس له علاقة بالمريض وبهذه الُإجراءات تمتنع على الإطلاق تجارة الأعضاء.