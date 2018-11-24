أخبار مصر | "كريستيان لوبلان" فرنسي عاش 45 عاما بين الآثار المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كريستيان لوبلان" فرنسي عاش 45 عاما بين الآثار المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التقى الدكتور خالد العناني وزير الآثار بالدكتور كريستيان لوبلان، أحد علماء المصريات الفرنسيين، والذي يعمل في مصر منذ 45 عامًا، بمجال الآثار.
وقال كريستيان إنه عاشق للآثار المصرية، وأفنى عمره بالعمل بين نقوشها وتماثيلها ومعابدها في الأقصر وغيرها من المناطق الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية عبر فترة بلغت 45 عامًا من حياته.
وأشار لوبلان إلى أنه يقيم بشكل دائم في العاصمة المصرية القاهرة، ويعشق أحيائها الشعبية ومناطقها الأثرية، إضافة لعشقه للآثار المصرية القديمة.
ويعمل كريستيان لوبلان حاليًا في مشروع ترميم الرامسيوم بالأقصر حيث تقوم بعثة مصرية فرنسية بأعمال ترميم لألوان ونقوش المعبد.
جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية لوزير الآثار الدكتور خالد العناني لمعبد الرامسيوم لمتابعة أعمال الترميم الجارية به.
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