أخبار مصر | وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير محمية رأس محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير محمية رأس محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المرحلة الأولى لأعمال تطوير محمية رأس محمد.

جاء ذلك بحضور كل من وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي كرستيانا بالمر، ووزير البيئة الأردني إبراهيم الشهاهدة، والرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور محمد صلاح، ورئيس لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب المهندس طلعت السويدي، ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب عمرو سعد ورئيس هيئة المحميات الوطنية بحكومة بيرو بيدرو جامبوا ورئيس قطاع حماية الطبيعة بدولة الإمارات الشيخة سالم الزاهري والدكتور جين سمارت الرئيس الدولي لمجموعة الحفاظ علي التنوع البيولوجي للإتحاد الدولي لصون الطبيعة وعيد دمهورك سفير الإتحاد الدولي لصون الطبيعة بمنطقة غرب آسيا وخليل عطية للمركز الإقليمي للمحميات ذات الطبيعة الخاصة.

وشمل الافتتاح جولة تفقدية لأعمال تطوير مركز الزوار واستعراض محميات سيناء الطبيعية ومكوناتها البيولوجية وتنوعها الفريد وما تتميز به من منتجات كذلك تم إستعراض سبل إدماج المجتمعات المحلية فى أعمال تطوير المحميات فهي أساس أى تنمية مستدامة للمحميات الطبيعية.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن أعمال تطوير محمية رأس محمد تشمل مرحلتين مشيرة إلى أن إفتتاح المرحلة الأولى تتضمن تجديد مركز الزوار بالكامل وتجديد قاعة العرض كذلك تجديد أماكن الخدمات التى تشمل بيع وعرض منتجات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تطوير الكافتيريا والحمامات علاوة على إعادة تأهيل 12 م طولي من الطريق بالمحمية وأماكن الشواء ومركز لفصل المخلفات ووضع مظلات لزوار المحمية.

جديرا بالذكر أن الاحتفالية أقيمت بالتعاون بين وزارة البيئة ومشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي.