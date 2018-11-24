أخبار مصر | "الأطباء" تكرم رائد أطفال الأنابيب بمصر محمد أبو الغار ‎ 6ديسمبر

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تقيم نقابة الأطباء حفل تكريم للدكتور محمد أبو الغار رائد أطفال الأنابيب فى مصر والشرق الأوسط، تقديرا لمسيرة علمية وطبية و إنسانية ورحلة عطاء ممتدة لمرضاه ولبلده. ويقام حفل التكريم الخميس 6 ديسمبر القادم، سيتضمن مناقشة وتوقيع لكتابه الجديد (على هامش الرحلة) الصادر عن دار الشروق.

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