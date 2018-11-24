أخبار مصر | "المحرصاوي" عن لقائه المفتوح مع طلاب الأزهر: "لا يحدث في جامعات أخرى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحرصاوي" عن لقائه المفتوح مع طلاب الأزهر: "لا يحدث في جامعات أخرى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن إدارة الجامعة حريصة على التواصل مع الطلاب من خلال عقد لقاءات مفتوحة معهم للاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلولها، وكذلك عرض مقترحاتهم للمضي قدمًا نحو مستوى تعليمي أفضل.

وأوضح خلال لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة، ظهر اليوم، على أن جامعة الأزهر مستمرة في عمل لقاءات عدة طوال العام الدراسي، مشيرًا إلى استئنافه اليوم بفرع مدينة نصر بالقاهرة، وخلال الفترة المقبلة سيكون في شتى فروع الجامعة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع: "أتحدى تنظيم مثل هذه اللقاءات في جامعة أخرى على مستوى الجامعات المصرية، إلا في جامعة الأزهر، دون تحديد الأسئلة المثارة في اللقاء أو انتقاء الطلاب الحضور".