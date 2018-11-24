مصر | 8 ديسمبر.. بدء فتح باب التقديم لمعهد معاوني الأمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 ديسمبر.. بدء فتح باب التقديم لمعهد معاوني الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، بدء فتح باب التقديم لمعهد معاوني الأمن اعتبارًا من 8 ديسمبر حتى 24 يناير. وجاءت الشروط كالتالي: - أن يكون حاصل على الشهادة الاعدادية فما أكثر. - ألا يكون قد صدر ضده حكم بالسجن. - لا يقل سن المقتدم عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 . - ألا يكون متزوج وألا يكون مجند بالقوات المسلحة. - أن يستوفي شروط اللياقة البدنية والصحية ومقاس الطول والعرض.

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