مصر | ضبط خادمة أفريقية لسرقتها 52 قطعة ذهبية من داخل شقة بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط خادمة أفريقية لسرقتها 52 قطعة ذهبية من داخل شقة بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على خادمة أفريقية سرقت 52 قطعة ذهبية و10 آلاف جنيه من داخل شقة بعابدين.

وتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من كل من "محمد. أ"، 45 سنة، مدير إدارة التسويق والمبيعات بإحدى الفنادق، وشقيقته "نسرين. أ"، 43 سنة، باكتشافهما سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن والديهما بشارع شريف عبارة عن 14 خاتما، 5 انسيال، 2 غويشة، 9 دلاية، 2 كولية، 3 جنية ذهب، 5 سلسلة، 10 حلق، 2 أسورة، ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه.

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين علي العقار سكن المجني عليهما أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "نادية. ص. ع"، تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، 40 سنة، خادمة طرف المجني عليهما ومقيمة شارع الجمهورية ـ دائرة قسم شرطة البساتين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها أسفرت إحداها عن ضبطها، وبمواجهتها بالمعلومات والتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة " تم بإرشادها بمسكنها ضبط مبلغ مالي 4 آلاف دولار أمريكي، وكذا المشغولات الذهبية المستولي عليها عبارة عن ( عدد 11 خاتم، كولية، 3 جنية ذهب، عدد 9 دلاية، 4 سلسلة عدد 5 انسيال ) وأقرت بأن المبلغ المضبوط بحوزتها من متحصلات بيع باقي المسروقات والتي تصرفت فيها بالبيع.

وباستدعاء المبلغان تعرفا على المضبوطات واتهماها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.