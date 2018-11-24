مصر | التصريح بدفن 3 فتيات صدمتهن سيارة بشارع التسعين

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صرحت نيابة القاهرة الجديدة، بدفن 3 فتيات صغار، لقين مصرعهن أثناء عبورهن شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس . وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، إخطارا من مستشفى التجمع، يفيد بحضور 4 فتيات في حالة حرجة صدمتهن سيارة أثناء عبورهن الشارع، وتوفيت في الحال 3 منهن والرابعة في حالة حرجة وجميعهن في سن 14 عاما، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.



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