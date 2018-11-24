مصر | تجديد حبس 32 متهما بـ"خلية شقة الهرم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 32 متهما بـ"خلية شقة الهرم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 32 متهما في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلامياً بـ " خلية شقة الهرم " لمدة 45 يوماً علي ذمة التحقيقات. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

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