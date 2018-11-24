مصر | كاميرات المراقبة تقود لكشف غموض واقعة سرقة شقة سكنية بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاميرات المراقبة تقود لكشف غموض واقعة سرقة شقة سكنية بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قادت كاميرات المراقبة الأجهزة الأمنية بالقاهرة لكشف غموض واقعة سرقة شقة سكنية بمنطقة النزهة.

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من "أشرف. م"، 67 سنة، بالمعاش باكتشافه سرقة 3 شاشات LCD من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها "كريم. ع"، 30 سنة، عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب باستخدام عتلة حديدية ".

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولي عليها بشقة " مستأجرة " كائنة بمنطقة مساكن العبد الجديدة ـ دائرة قسم شرطة السلام ثان، وأضاف بتخلصه من العتلة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

