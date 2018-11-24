مصر | ضبط "فطاطري" سرق 6 شقق أثناء حفل زفاف بحلوان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "فطاطري" سرق 6 شقق أثناء حفل زفاف بحلوان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، غموض واقعة سرقة 6 شقق بعقار سكني بمنطقة حلوان أثناء حفل زفاف وتبين أن فطاطري وراء ارتكاب الواقعة.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من كل من "صالح. ع"، 65 سنة، بالمعاش، وزوج شقيقته و"حسني. ج"، 69 سنة، بالمعاش، أنهما عقب عودتهما من حفل زفاف نجل الأول اكتشفا كسر باب الشقق سكنهما و5 شقق أخرى بذات العقار وسرقة ( كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن 4 غوايش، 10 خاتم، 4 حلق، سلسلة، وخاتم فضي ) و11 ألف جنيه من داخل مسكن الأول وسرقة مبلغ مالي 60 ألف جنيه، و1000 دولار أمريكي، و465 ريالا سعوديا من داخل مسكن الثاني، ولم يتهما أو يشتبها في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطني العقار والمترددين عليه أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سمير. م"، 36 سنة، فطاطري ومقيم بالعقار محل البلاغ (نجل شقيق المبلغ الأول).

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب "بإستخدام عتله حديدية ضبطت بإرشاده وأضاف أنه نظرًا لإقامته بذات العقار سكن المبلغان وعلمه بمواعيد تحركاتهما استغل عدم تواجدهم بالعقار وقام بكسر أبواب الشقق سكنهم بإستخدام عتله حديديه وتمكن من الاستيلاء علي المسروقات وفر هاربًا.

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأقرا بأن المضبوطات هي جملة ما تم سرقته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.