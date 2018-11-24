مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 570 جرام هيروين بالطريق الدائري في مدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما 570 جرام هيروين بالطريق الدائري في مدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على عاطلين بحوزتهما 570 جرام هيروبن بالطريق الدائري بمدينة بدر.

وتعود الواقعة أثناء مرور ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة بنطاق الطريق الدائري الإقليمي ـ دائرة قسم شرطة بدر تمكنوا من ضبط كلً من "أحمد. ع"، 28 سنة، عاطل، و"مندي. ف"، 41 سنة، عاطل، حال استقلالهما السيارة رقم 48582 ملاكي المنيا ماركة بايك حمراء اللون "مستعارة من أحد أصدقائهما وغير مبلغ بسرقتها "، وبحوزتهما المضبوطات التالية كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 570 جرام، مبلغ مالي 1400 جنيه، 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.