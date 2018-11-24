مصر | ضبط عاطل يسرق الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل يسرق الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل لسرقته الهواتف المحمولة من داخل المحلات بأسلوب المغافلة بمنطقة المقطم.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بمنطقة مساكن الجيزة دائرة القسم تناهي إلي سمعه صوت استغاثة احد الأشخاص باستبيان الأمر تقابل مع احمد ش، 26 سنه، عامل بسوبر ماركت كائن مساكن الجيزة بدائرة القسم ومقيم بذات العنوان، وقرر له بقيام شخص " أدلى بأوصافه التقريبية " بسرقة هاتفه المحمول من داخل السوبر ماركت محل عمله بأسلوب المغافلة، ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه وتبين أنه يدعى احمد ا، 34 سنه، عاطل وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين الحوادث المجهولة اعترف بارتكاب عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الهواتف المحمولة المستولي عليهما.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.