مصر | ضبط عاطل بحوزته كيلوجرام هيروين بالسلام

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تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط محمود ص، 22 سنه، عاطل وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر وزنت 1 كيلو جرام، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرام، 1040 جنيه، هاتف محمول.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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