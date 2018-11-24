أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر: السنة النبوية صالحة لكل العصور وليست محدودة الوقت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر: السنة النبوية صالحة لكل العصور وليست محدودة الوقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أهمية الاقتداء بالسنة النبوية والسير على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشددًا على أن السُنة النبوية صالحة للتطبيق في كل العصور؛ وليس لها وقت محدد لتطبيقها.

ووجه خلال لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة، اليوم السبت، التهنئة إلى الحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، لافتًا إلى أن التهنئة بمولده صلى الله عليه وسلم مستمرة على مدار شهر ربيع الأول بل طوال العام.

ويعقد "المحرصاوي"، لقاءه الأول خلال العام الدراسي الحالي، مع الطلاب بدءًا بفرع مدينة نصر، للاستماع إلى مقترحاتهم وحل مشاكلهم، بالإضافة إلى وضع رؤية شاملة للنهوض بمستوى التعليم في الجامعة.