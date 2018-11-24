أخبار مصر | مدبولي يتفقد تنفيذ الأبراج بمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء بدء أعمال الإنشاء من جانب شركة CSCEC الصينية التي تتولى تنفيذ المشروع، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع الضخم، الذى يتبع وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفذه الشركة الصينية، بالتعاون مع شركات مقاولات مصرية، يتضمن تشييد 20 برجاً باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، قائلاً: مصر ستدخل بهذا المشروع عصر الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب.

واستعرض مدبولي على أرض الواقع الموقف التنفيذي بمنطقة الأبراج بحي المال والأعمال، حيث أشار مسئولو المكتب الاستشاري للمشروع إلى أنه تم الانتهاء من 90% من أعمال الحفر، ويتم حالياً اجراء اختبارات التربة والجسات، كما تم الانتهاء من تنفيذ المحطات الخرسانية التي ستبدأ العمل بالموقع، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تخصيص قطعة أرض لشركة CSCEC الصينية بمدينة بدر لتنفيذ معسكر تدريب للعمالة، في ضوء توجه الشركة نحو تدريب ١٠ آلاف عامل مصري على أعمال البناء والتشييد من خلال دورات تدريبية مجانية على أعلى مستوى.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع حي المال والأعمال، مجدداً تكليفه للشركة الصينية بدفع العمل بالمشروع والالتزام بالبرنامج الزمني، كما سبق أن كلفها خلاله لقائه بمسئولي الشركة أثناء زيارته للصين نوفمبر الجاري، بحيث تواكب معدلات تنفيذ حي المال والأعمال، التقدم المحرز من جانب الشركات المصرية في تنفيذ أعمال الحي الحكومي.

وأوضح مدبولي أن مشروع حي المال والأعمال يُعد أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين، ويمثلُ نقلة حضارية كبرى، حيث يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم تزويده بكافة الخدمات، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة، كما يتيح الآلاف من فرص العمل، مؤكداً أن مصر تدخل حالياً بالعاصمة الجديدة عصر المدن العالمية، التي تنافس بقوة المدن الكبرى، والتي سيكون بها منطقة أعمال مركزية على أعلى مستوى من التنفيذ.

وقال مدبولي: إن إجمالي مساحة المرحلة الأولى من المشروع التي يتم تنفيذها حالياً تبلغ نحو مليون و710 آلاف م2، أي ما يقدر بنحو مساحة 195 فدانا، وسيكون هناك اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع، وتوفير أكبر قدر من الجراجات تحت الأرض.