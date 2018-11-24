أخبار مصر | توقيع بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" وهيئة قضايا الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" وهيئة قضايا الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وهيئة قضايا الدولة بمقر ديوان عام الوزارة بهدف التعاون فى العديد من المجالات التى تخدم تنفيذ المشروعات لصالح هيئة قضايا الدولة.

وأوضح "العصار" أنه بموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ محطات الطاقة الشمسية ولمبات الليد وموفر المياه الذكى وكاميرات المراقبة ، إلى جانب توريد المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية لصالح هيئة قضايا الدولة .

وأعرب المستشار حسين عبده، عن ثقته فى وزارة الإنتاج الحربي لما تتميز به من دقة والتزام فى تنفيذ المشروعات الموكلة إليها ولما لها من خبرات فى مختلف المجالات التى يمكن الاستفادة منها فى تنفيذ خطة هيئة قضايا الدولة لرفع كفاءة وتطوير المبانى التابعة لها أو تنفيذ المشروعات الجديدة التى ترغب فى إقامتها.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تنفيذ العديد من المشروعات بمشاركة الجهات الوطنية كوزارة "الإنتاج الحربي" وبالاستعانة بمنتجاتها المشهود لها بالكفاءة وبما يخدم المواطن المصرى ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى للبلاد.