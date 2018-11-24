أخبار مصر | رئيس "صندوق التنمية المحلية": نستهدف تمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صندوق التنمية المحلية": نستهدف تمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح اللواء محمد الشبراوي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية لديه آلية ائتمانية ذات طابع خاص لتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي تستهدف القاعدة العريضة من المواطنين في الوحدات المحلية القروية خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أنه لا تقاس نجاحات الصندوق بمقدار الربحية الناتجة من تعاملاته في نهاية فترة زمنية محددة ولكن بما تم تحقيقه من أهداف تنموية تسعى الوزارة إلى تحقيقها في جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

