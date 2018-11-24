أخبار مصر | "شعراوي": صندوق التنمية المحلية أقرض 1190 مشروعًا باستثمارات 10.5 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": صندوق التنمية المحلية أقرض 1190 مشروعًا باستثمارات 10.5 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن التنمية الاقتصادية للقرى تأتي على رأس أولويات مجالات التنمية التي تهتم بها الوزارة باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة واستغلال أكفاء للموارد المحلية وزيادة الدخل الفردي والأسري وتحسين مستوي المعيشة، مؤكدًا أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة يعد واحدًا من أهم آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية.

وأشار إلى موافقة الصندوق على إقراض 1190 مشروعًا منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو الماضي باستثمارات بلغت 10.5 ملايين جنيه وذلك في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية وغيرها من المشروعات.

وقال إن الصندوق ينفذ سنويًا مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بعضها يستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالمحليات في مجال الإقراض لتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط والبعض الآخر موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقًا لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها.

