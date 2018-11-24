أخبار مصر | "شعراوي": صندوق التنمية المحلية أقرض 1190 مشروعًا باستثمارات 10.5 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": صندوق التنمية المحلية أقرض 1190 مشروعًا باستثمارات 10.5 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار إلى موافقة الصندوق على إقراض 1190 مشروعًا منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو الماضي باستثمارات بلغت 10.5 ملايين جنيه وذلك في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية وغيرها من المشروعات.
وقال إن الصندوق ينفذ سنويًا مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بعضها يستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالمحليات في مجال الإقراض لتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط والبعض الآخر موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقًا لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها.
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